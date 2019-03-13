Европа признала Россию главным источником дезинформации

Россия является главным источником дезинформации в Европе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского парламента (ЕП).

Отмечается, что парламентарии приняли соответствующую резолюцию и хотят «повысить осведомленность о российских кампаниях по дезинформации, поскольку они являются основным источником дезинформации в Европе».

Для противодействия, в частности, предлагается создать полноценную структуру в рамках Европейской службы внешних связей. Кроме того, члены ЕП советуют тщательнее противодействовать вмешательству третьих стран в выборы и референдумы, а также обязать компании и мессенджеры удалять фейковые новости.

Россия в документе ставится в один ряд с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Законодатели осуждают эти страны за «все более агрессивные действия» и стремление «подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран Восточного партнерства».

За принятие резолюции проголосовали 489 парламентариев. Против высказались 148 человек, еще 30 воздержались.

«Дезинформация отравляет сердца и умы. Мы больше не можем отрицать тот факт, что наши институты и общества становятся объектом враждебной пропаганды Кремля», — отметила автор документа, евродепутат от Польши Анна Фотыга.

12 марта Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось, что Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза.