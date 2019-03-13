Во Французских Альпах погиб российский горнолыжник

Горнолыжник из России погиб при внетрассовом катании во Французских Альпах, сообщили РИА Новости в посольстве РФ во Франции13 марта.

"Подтверждаем гибель российского лыжника в департаменте Верхние Альпы. Консульский отдел посольства в контакте с местными властями, страховая готовит тело к отправке на родину", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что причиной гибели стало падение туриста с большой высоты при катании вне трасс. Другие подробности агентство не приводит.