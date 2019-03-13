Следственный комитет показал стекло аварийно севшего в Шереметьево суперджета. Оно треснуло перед пилотом после взлёта

Следственный комитет на транспорте проверяет инцидент с самолётом компании «Аэрофлот», который 13 марта не долетел до греческих Салоников из-за повреждения лобового стекла. Аварийное ухудшение видимости не помешало пилотам благополучно приземлиться.

Как сообщили в ведомстве, верхний слой лобового стекла Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» не выдержал набора высоты после взлёта из Шереметьево. По данным трекера Flightradar24, с трещиной в стекле самолёт провёл в воздухе час — порядка 25 минут он кружил в зоне ожидания на севере столицы, вырабатывая топливо.

«В 12 часов 46 минут произведена аварийная посадка в аэропорту вылета. Пассажиры и члены экипажа не пострадали», – добавили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины ЧП с самолетом SSJ100 компании Аэрофлот сообщением «Москва – Салоники». Пилоты вынуждены были вернуться в Шереметьево из-за растрескивания верхнего слоя лобового стекла.



Никто из 48 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал pic.twitter.com/W9u6oaSa5O — Следственный комитет (@sledcom_rf) 13 марта 2019 г.

Кроме шести членов экипажа, на борту находились 48 пассажиров. В Салоники их отправили другим рейсом, а повреждённое воздушное судно отбуксировали на стоянку. Его уже осмотрели, техническую документацию изучают следователи.