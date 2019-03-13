Перед штормом выстояли. После наводнения петербургская дамба обросла ледяной стеной с трёхэтажный дом
Последствия субботнего бурана ледяными глыбами навалились на Комплекс защитных сооружений в Петербурге. Собственную «горную цепь» протяжённостью в несколько километров изучили, измеряли и признали потрясающей редкостью.
Как сообщили в пресс-службе КЗС, максимальный навал льда работники отдела геодезии дирекции зафиксировали на финской стороне дамбы Д-3. Там ледовый пик дорос до 9,5 метров. Ещё на нескольких километрах по кромке комплекса таких природная стена не демонстрирует, но всё равно впечатляет.
«Крайне редкое и потрясающе красивое явление», – поделились в дирекции 13 марта.
Одинаковых наводнений не бывает. Морские нагонные наводнения, в первую очередь, отличаются друг от друга уровнем подъема воды, продолжительностью и интенсивность нагона водной массы, значительное влияние оказывает сила и направление ветра, атмосферное давление и другие факторы. Все условия возникновения наводнений в Петербурге формируют циклоны, проходящие через Балтику с запада на восток. Особое место занимают зимние нагонные наводнения, отличающиеся наличием обширного ледового поля в акватории Финского залива. Такому редкому наводнению Комплекс защитных сооружений противостоял 9 марта 2019 года. Само наводнение прошло по классическому сценарию, разработанному природой, но успешно спрогнозированному Системой предупреждения угрозы наводнений КЗС. Наводненческую ситуацию значительно осложнила ледовая обстановка. Сильнейший западный ветер, с порывами до 30 м/с и подъем уровня нагонной воды +164 см БСВ с внешней стороны защитных дамб, разрушил ледовое поле толщиной в 35 см, и ледяная масса навалилась на Комплекс. Максимальный навал льда зафиксирован на финской стороне дамбы Д-3. Несколько километров ледовой стены выросло по кромке защитной дамбы. После проведенных замеров работниками отдела геодезии Дирекции КЗС, определена максимальная высота навалов – 9,5 метра. Это крайне редкое и потрясающе красивое явление! #дамба #дамбакзс #кзс #кзсдамба #комплексзащитныхсооруженийсанктпетербургаотнаводнений #торосы #навалы #ледяныеторосы #финскийзалив #ледяныегоры #nature #побережье #март2019 #ледяныеглыбы #spblife #подслушановкронштадте
При этом экзотичны не только снежные горы, но и субботнее наводнение — зимнее нагонное. Сценарий был классическим, наступление спрогнозированным, но ледовая обстановка не была простой.
«Сильнейший западный ветер, с порывами до 30 метров в секунду и подъем уровня нагонной воды +164 сантиметров с внешней стороны защитных дамб, разрушил ледовое поле толщиной в 35 сантиметров», – описывают в КЗС непогоду, которая обрушилась на город в длинные мартовские выходные.
Ледовая стена выросла не только рядом с дамбой, но и на Золотом пляже в Зеленогорске. Местный «Эверест» горожане оценили уже на следующий день после шторма и высшей точкой навскидку назвали метров восемь.
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