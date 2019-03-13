Перед штормом выстояли. После наводнения петербургская дамба обросла ледяной стеной с трёхэтажный дом

Последствия субботнего бурана ледяными глыбами навалились на Комплекс защитных сооружений в Петербурге. Собственную «горную цепь» протяжённостью в несколько километров изучили, измеряли и признали потрясающей редкостью.

Как сообщили в пресс-службе КЗС, максимальный навал льда работники отдела геодезии дирекции зафиксировали на финской стороне дамбы Д-3. Там ледовый пик дорос до 9,5 метров. Ещё на нескольких километрах по кромке комплекса таких природная стена не демонстрирует, но всё равно впечатляет.

«Крайне редкое и потрясающе красивое явление», – поделились в дирекции 13 марта.

При этом экзотичны не только снежные горы, но и субботнее наводнение — зимнее нагонное. Сценарий был классическим, наступление спрогнозированным, но ледовая обстановка не была простой.

«Сильнейший западный ветер, с порывами до 30 метров в секунду и подъем уровня нагонной воды +164 сантиметров с внешней стороны защитных дамб, разрушил ледовое поле толщиной в 35 сантиметров», – описывают в КЗС непогоду, которая обрушилась на город в длинные мартовские выходные.

Ледовая стена выросла не только рядом с дамбой, но и на Золотом пляже в Зеленогорске. Местный «Эверест» горожане оценили уже на следующий день после шторма и высшей точкой навскидку назвали метров восемь.