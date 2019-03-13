Видео дня: Глухая мама и дети снова вместе

Оператор «Фонтанки» снял встречу глухой мамы Олеси Уткиной и двух её малышей — Кирилла и Даши. Объятия, поцелуи, и все это на пороге детских домов, где с начала года находились дети.

Михаил Огнев,

Ребята с января успели побывать и в больнице, и в детдомах, попасть в базу для усыновления. Теперь, 13 марта, они наконец оказались вместе с любящей мамой и бабушкой, которая получила над ними опеку.

Но это лишь маленький шаг к решению проблемы семьи. 1 апреля начнется суд, который решит — стоит ли лишать Олесю родительских прав или можно ограничиться предупреждением, насколько обоснованны высказанные в её адрес обвинения в алкоголизме и плохом уходе за малышами, — и определит дальнейшую судьбу детей. «Фонтанка» будет следить за этим процессом.

«Фонтанка» подробно рассказывала: 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены сами себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы в один день вывезти малышей из дома. Теперь Олеся может вовсе лишиться родительских прав — должен состояться суд. А фото её детей уже выложили в базу данных детей-сирот для усыновления.