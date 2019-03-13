Видео дня: Глухая мама и дети снова вместе
Оператор «Фонтанки» снял встречу глухой мамы Олеси Уткиной и двух её малышей — Кирилла и Даши. Объятия, поцелуи, и все это на пороге детских домов, где с начала года находились дети.
Михаил Огнев,
Ребята с января успели побывать и в больнице, и в детдомах, попасть в базу для усыновления. Теперь, 13 марта, они наконец оказались вместе с любящей мамой и бабушкой, которая получила над ними опеку.
Но это лишь маленький шаг к решению проблемы семьи. 1 апреля начнется суд, который решит — стоит ли лишать Олесю родительских прав или можно ограничиться предупреждением, насколько обоснованны высказанные в её адрес обвинения в алкоголизме и плохом уходе за малышами, — и определит дальнейшую судьбу детей. «Фонтанка» будет следить за этим процессом.
«Фонтанка» подробно рассказывала: 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены сами себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы в один день вывезти малышей из дома. Теперь Олеся может вовсе лишиться родительских прав — должен состояться суд. А фото её детей уже выложили в базу данных детей-сирот для усыновления.
Наши партнёры
Lentainform
24СМИ. Агрегатор
На стройплощадке «Полис на Московской» установили башенный кран
На строительной площадке ЖК «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, установлен первый из четырех башенных кранов.
Подарки ждут! Чего же боле
С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы - было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.
«Цивилизация» на продажу: новое предложение квартир
«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Цивилизация». Начались продажи в доме №13, включающем 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.
«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина»
«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», получил разрешение на строительство четвертой общеобразовательной школы в ЖК «Северная долина». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Группа ЦДС поддержит воспитанников военных училищ Петербурга
XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища пройдет 14 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее при поддержке Группы ЦДС.
Первая очередь квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых» аккредитованы еще одним банком
Корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2 квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых», построенные АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию АО «Альфа-Банк».
Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes
Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг лучших мировых банков (The World's Best Banks 2019).
Проводы уходящей зимы
10 марта 2019 года в «Образцовых кварталах» состоялось праздничное гуляние, посвященное масленичной неделе и проводам уходящей зимы.
В ЖК 4YOU у «Звездной» началось оформление собственности
1 очередь жилого комплекса 4YOU от строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе, прошла процедуру кадастрового учета. Двум жилым корпусам и подземному паркингу под ними присвоен кадастровый номер: 78:14:0007691:19480.
Хорошие новости от «КВС» для военнослужащих
Банк «РОССИЯ» аккредитовал 7 корпус ЖК «Новое Сертолово» по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».