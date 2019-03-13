Происшествия
Ирак запретил полеты Boeing 737 MAX
Управление гражданской авиации Ирака закрыло воздушное пространство страны для полетов Boeing 737 MAX, сообщает агентство Reuters.
Как сказано в заявлении управления, данное решение принято по соображениям безопасности.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.