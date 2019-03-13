Ирак запретил полеты Boeing 737 MAX

Справка:

Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.

Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.