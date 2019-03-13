Небезопасный фитнес. В World Class на Ефимова женскую раздевалку выпотрошили воры

Полицейские разыскивают взломщиков, собравших дополнительную плату с посетительниц фитнес-клуба в Адмиралтейском районе Петербурга. Пока они выкладывались на тренировках, воры доводили навык вскрытия замков до автоматизма.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Игорь, 12 марта со встречи с полицией началась его вечерняя тренировка в World Class на Ефимова, 4. Сотрудники опрашивали персонал и расстроенных клиенток, которые после занятий в зале вынужденно занялись ревизией вещей. Воры прошлись исключительно по женской раздевалке, замки пятнадцати ящиков натиска не выдержали. По предварительной информации, добычей стали в основном деньги и содержимое сумочек.

Постоянный клиент клуба Игорь рассказывает, что система безопасности центра на Ефимова не первый раз пропускает воришек и для него неидеальная охрана закончилась детективом. Его часы за 250 тысяч рублей увели из шкафчика в октябре прошлого года, администрация развела руками, в полиции приняли заявление. В декабре он нашёл их сам на «Авито», продавец продешевил раз в десять и был задержан при «продаже» часов хозяину.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» подтвердили, что накануне в полицию Адмиралтейского района поступила информация о 15 вскрытых шкафчиках. На сегодняшний день заявления написали шесть клиенток клуба. Уголовное дело возбудили по статье о краже. В самом фитнес-центре комментировать ситуацию отказались.

World Class позиционирует себя как сеть фитнес-клубов № 1 в России. Клиентам предлагают услуги в сегменте «люкс» и «премиум». Стоимость годового абонемента варьируется в районе 40 тысяч рублей.