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Власть
13.03.2019 18:55
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На Английской набережной новый прокурор. Он тоже без обязательств

Прокурором по СЗФО Захаров назначен Москвой, у него в плюс и ресурс министра Шойгу. С этого места надзирать за выборами теперь будет лицо, никак не связанное с властным Петербургом.

На Английской набережной новый прокурор. Он тоже без обязательств

Алексей Захарова, фото - Антон Новодережкин/ТАСС

На заседании Совета Федерации 13 марта утвержден новый заместитель Юрия Чайки. Алексей Захаров стал заместителем генпрокурора в Северо-Западном федеральном округе, он пришел на место Александра Гуцана, ставшего полпредом в ноябре прошлого года. «Фонтанка» понимает, кто в Петербурге претендовал на эту вакансию. Новость, к слову, совпала с рапортом об отставке Северо-Западного транспортного прокурора Колесова. Но последнее – мелочь по сравнению с предвыборным рождением уже второй ключевой и независимой от петербургских центров власти фигуры на силовом поле города.

Если новый начальник ГУ МВД Роман Плугин (который, как сообщила «Фонтанка», пришел без обязательств к Петербургу) три дня назад отпраздновал в Москве свой 44-й день рождения, то новый замгенпрокурора республики Алексей Захаров отметил 48-летие на день раньше – 9 марта. Действительно, моложе генералов к нам назначить трудно. К тому же москвичи оба. Те, кого расплывчатым и столь же непроверяемым петербургским стилем – мол, все решено верховными, – не возбудишь. 

Для координат прокуратуры не секрет – на место Захарова был не против встать прокурор Петербурга Сергей Литвиненко. Его структура кратно мощнее Управления Генпрокуратуры по СЗФО на Английской набережной, 16, но года через три у Литвиненко заканчивается вторая пятилетка службы. Внутренний же регламент Генеральной прокуратуры предусматривает третий срок лишь при исключительных обстоятельствах. Что касается будущих отношений с Захаровым, то это вторично. У Исаакиевской площади перед замом генпрокурора по Северо-Западу нет прямого подчинения.

Ясно, что в высоком мире карьера Алексея Захарова соединена его браком со старшей дочерью министра обороны Сергея Шойгу Юлией. Семья распалась, но никуда не делись двое детей. Последние шесть лет Захаров не только удержался прокурором Московской области, но и, как мы видим, оттолкнулся от этой территории вверх. Захаров оттуда, где простых в принципе нет. По сравнению с ему привычными весовыми категориями наши местные участники движения – пионеры-легковесы. К тому же Захаров точно поставлен не местными игроками – без петербургских рефлексий и пожеланий трудящихся.

Журналист «Фонтанки» поговорил с уже бывшими московскими коллегами Захарова. Первых автор попросил описать ньюсмейкера, будто он оказался с ним в одном купе, но не в курсе его должности. 

«Сразу поймете, что москвич. Захаров из Архангельска, но это давно неважно… на понты не ведется… подумали бы, что бизнесмен толковый… комфортный, может поговорить на отвлеченные темы, потому что в курсе…»

Другим «Фонтанка» предложила тот же сюжет, но уже с пониманием, кто такой Захаров. «Тот, кто не очень будет подпрыгивать по большому звонку… у него к этому иммунитет… не разведешь на питерские сказки про связи, которые к тому же чаще придуманные… молодой, нового поколения – не старая гвардия, вышедшая из партии, ФСБ или с юридического факультета… просто смотреть на Неву из своего красивого кабинета не будет». Один из столичных собеседников предупредительно ухмыльнулся: «Смотрите… он с короной на голове».

Ближайшая же интрига с появлением Захарова будет развиваться не на поле надзора. Губернаторские выборы курируют управление по внутренней политике администрации президента и прокурор по Северо-Западу. Если договариваться, то теперь с московскими характерами – его и Романа Плугина, обязанного отвечать за тысячи полицейских возле урн.         

Кстати, того же 13 марта незаметно написал рапорт Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов. Он переводится в центральный аппарат ведомства, чуть ли не в управление по обеспечению прокуроров в гражданском и арбитражном процессах. Его снесли после комплексной проверки Генпрокуратуры, и не очень понятно, кто может сегодня претендовать на оставленную позицию. Кстати, ревизия, о которой упоминала «Фонтанка», задела даже начальника Управления на транспорте МВД по Северо-Западу полковника Стасишина. Перед 23 февраля он проходил проверку в администрации президента на присвоение звания генерал-майора, но указа по нему, как по начальникам ГИБДД и Главного следственного управления, не последовало.

Понятно, что все это уже бубновые хлопоты по сравнению со стратегией Смольного здесь и в сентябре. 

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"

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