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Авто
13.03.2019 18:18
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Volkswagen пообещал за 10 лет выпустить 70 моделей электромобилей

Немецкий автоконцерн, стремясь реабилитироваться после «дизельгейта», объявил о намерении полностью избавиться от производства автомобилей, загрязняющих воздух. Правда, временные рамки для достижения этой цели достаточно мягкие – 2050 год.

Но уже сейчас Volkswagen повышает ставки, раз за разом объявляя о все более амбициозных планах по электрификации своего модельного ряда, пишет Motortrend. Сначала компания собиралась выпускать 20 моделей электрокаров, потом эта цифра увеличилась до 50, и вот сейчас автогигант добавил в портфель еще 20 будущих электромобилей.

Суммарно в течение ближайших 10 лет Volkswagen обязуется построить 22 миллиона электромобилей 70 различных моделей и модификаций. На данный момент серийно выпускается всего одна, Volkswagen e-Golf, и планируется к производству линейка из четырех электрокаров серии I.D.

Первый электрокар серии I.D. пойдет в производство уже в конце 2019 года. Это будет компактный хэтчбек, за ним последуют кроссовер, седан и микроавтобус – наследник знаменитого «хиппи-вэна». В результате к 2025 году VW намерена довести ежегодные продажи электрокаров до 1 миллиона штук.

Volkswagen пообещал за 10 лет выпустить 70 моделей электромобилей

На проходящей сейчас выставке в Женеве немецкий концерн выставил неожиданное дополнение к серии – пляжное I.D.BUGGY. Как и все электромобили серии I.D., багги построен на модульной платформе MEB, на которой, к примеру, базируется и Audi e-Tron.

Volkswagen пообещал за 10 лет выпустить 70 моделей электромобилей

Презентуя I.D.BUGGY, Volkswagen объявил, что предоставляет другим компаниям доступ к платформе MEB, с тем чтобы они могли также строить на ней свои автомобили. Напомним, что первым «открыл карты» Илон Маск, сделав все патенты Tesla бесплатными, и похоже, концепция open source распространяется теперь не только на сферу IT.

Однако, отмечают наблюдатели, не все так радужно в этой картине светлого электрического будущего Volkswagen. Как стало известно Reuters, Volkswagen сократит до 7000 работников в попытке повысить прибыльность и сэкономить до 5,9 миллиарда евро в год к 2023 году. Без этих денег, похоже, полностью перевести весь модельный ряд на электротягу будет проблематично.

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