В Хельсинки поменяют систему билетного зонирования. Разовый проезд на общественном транспорте подорожает

Транспортное агентство столичного региона Финляндии HSL с 27 апреля вводит новую систему зонирования для билетов на общественный транспорт, сообщается 13 марта на сайте ведомства.

Для туристов, которые, как правило, приобретают разовые поездки, билеты в большинстве случаев станут дороже. Так, сейчас проезд в одном муниципалитете стоит 3,20 евро при оплате в автобусе, 2,90 – в автомате и 2,20 – в мобильном приложении и по транспортной карточке. Через полтора месяца билет в зонах AB, BC или D обойдётся в 4 евро при покупке у водителя автобуса и 2,80 евро – любыми другими способами. Зато подешевеют суточные — за безлимитный проезд в течение 24 часов в пределах зоны попросят не 9, а 8 евро.

Цена за проезд в трамвае, метро и автобусе будет одинаковой.

Подробнее о том, как купить билет.