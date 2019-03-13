В Петербурге временно обезглавили Фонд соцпомощи пенсионерам. Директора обвинили в хищении на 29 млн

Красносельский суд Петербурга временно оставил Фонд социальной помощи пенсионерам без руководителя. Пока Анастасия Королёва будет обживать койку в изоляторе, следователи проверят её не только на серию хищений, но и на причастность к смертям.

Как сообщает пресс-служба судов города, 13 марта 40-летнюю Королёву доставили в суд вместе с ходатайством следователя об аресте. Женщину задержали накануне и в тот же день предъявили ей обвинение в шести эпизодах мошенничества, насчитав ущерб в 29 миллионов 139 тысяч рублей и не поставив точку. Следствие не исключает, что руководство фонда может быть причастно ещё к двадцати аналогичным преступлениям и нескольким убийствам.

На время расследования Королёву хотят видеть за решёткой. В Красносельском суде причин для отказа не нашли и определили обвиняемую под стражу на 1 месяц и 25 дней.

Решения по мере пресечения ждут также сожитель Королёвой Алексей Фомин и агент Фонда социальной помощи пенсионерам Дмитрий Чернов. «Фонтанка» рассказывала о том, как на протяжении по меньшей мере восьми лет пенсионеров «поставляли» в Дом ветеранов войны и труда № 1 в Павловске и во что это обходилось пожилым петербуржцам.