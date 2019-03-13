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Бизнес-трибуна
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13.03.2019 19:00
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Весной обычно вырастают подснежники и… цены на квартиры

Не секрет, что весной просыпается не только природа, но и покупательский спрос. А расти начинают не только подснежники, но и цены на квартиры у большинства застройщиков.

Весной обычно вырастают подснежники и… цены на квартиры

shutterstock.com

В Пушкинском районе один за другим возводятся жилые комплексы «Образцовые кварталы». Одной из отличительных особенностей этого проекта является досрочная сдача всех объектов Застройщика. 

В конце марта 2019 года запланировано подорожание на квартиры, в том числе и в жилых комплексах «Образцовый квартал 3» и «Образцовый квартал 4». Не стоит думать, что стоимость будет завышена. Она полностью соответствует высоким потребительским требованиям: локации, качеству строительства и применяемым технологиям. Образцовые кварталы – это не жилье, которое приобретается «на последние деньги». Такое жилье выбирают люди, знающие, чего хотят. Для многих – это не первая квартира, им есть, с чем сравнивать. Плановое подорожание их не остановит, но может ускорить принятие решения. 

Образец простора и света

Отличительной чертой «Образцового квартала 3» является ощущение простора и света, которое создает этот комплекс у всех, кто заходит в квартиры. Трехметровые потолки добавляют квартирам объема, а эркеры с панорамными окнами делают пространство светлее. Причем все окна нестандартно большие, с низкими подоконниками. Такой подоконник можно оформить как лавочку или мини-диванчик и уютно устроиться с любимой книжкой или чашечкой чая. Счастливые обладатели квартир на верхнем этаже могут добавить уюта и поставить камин с живым пламенем.

Специально для однокомнатных квартир в этом жилом комплексе были разработаны несколько типовых вариантов расстановки мебели для семей с разным составом. Так в одной и той же квартире с площадью 43 кв. метра мы смогли комфортно разместить и одного человека, и семейную пару, и даже пару с ребенком. Так называемые Pro-однушки пользуются большим спросом, и надо поторопиться, чтобы успеть стать их хозяином.

Места общего пользования тоже отвечают высоким требованиям. Просторные и светлые стеклянные входные группы, широкие лестничные марши, лифты создают жителям удобства и психологический комфорт. 

Примите во внимание, что этот жилой комплекс построен, введен в эксплуатацию и Ваши потенциальные соседи уже заканчивают ремонт и завозят мебель.

shutterstock.com
shutterstock.com

Четвертый Образцовый

Жилой комплекс «Образцовый квартал 4» строится также с опережением графика. Ведется отделка мест общего пользования и скоро квартиры будут встречать своих первых хозяев. Этот комплекс является не менее привлекательным и предлагает другие интересные решения. Дом пятиэтажный, на верхнем мансардном этаже высота потолков доходит до 4,2 м, что открывает дополнительные возможности для дизайнерских идей. Помимо обычных окон есть французские балконы, которые придают особый шарм интерьеру и, конечно, делают помещения более светлыми. «Вишенкой на торте» стали остекленные балконы со стеклянными крышами. Только представьте себе, как вы сидите с чашечкой кофе в плетеном кресле, а по прозрачной крыше барабанит дождик или играют ласковые солнечные лучи.

Планировки в четвертом "Образцовом" сохранили лучшие традиции застройщика, которые полюбились жителям уже сданных комплексов. Можно оставить открытое пространство кухни-гостиной, а можно разделить на два изолированных помещения. Причем площади кухонь не маленькие – до 14 кв.м. В любом случае разнообразие планировок позволит выбрать подходящий вариант даже взыскательному покупателю. 

Жить в атмосфере добрососедства

«Образцовые кварталы» полюбились своим жителям благодаря удивительному сочетанию уюта загородного образа жизни «как на даче» и всех преимуществ городской цивилизации. Не знать соседей в лицо? Cтоять в бесконечных пробках по дороге с работы домой? Видеть из окон только окна соседей напротив? Любители комфорта сделают другой выбор.

В «Образцовых кварталах» вы встретите атмосферу доброго соседства, как это было в юности наших бабушек и дедушек. Хорошая транспортная инфраструктура района не заставит скучать в пробках ни автовладельцев, ни пассажиров общественного транспорта. А за окнами взгляд радуют подросшие сосны, ели, клены, детские площадки и места для отдыха. Нет проблем и с парковкой, так как застройка неплотная и достаточно места для всех: и пешеходов, и автовладельцев.

Это лишь неполный список преимуществ «Образцовых кварталов». Неудивительно, что квартиры, особенно однокомнатные и двухкомнатные, разлетаются быстро. В связи с грядущим плановым весенним подорожанием предлагаем поторопиться с выбором квартиры и встретить весну с нами.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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