Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing предупреждали о «неполадках с управлением». О внешних проблемах они не сообщали

Во время полета у рухнувшего около Аддис-Абебы лайнера возникли проблемы с системой управления, о чем диспетчеру сообщили пилоты. Об этом 13 марта рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление генерального директора Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама.

Капитан воздушного суда запросил возможности прекратить полет в Найроби, однако вернуться в аэропорт Боле Boeing 737 MAX эфиопских авиалиний не успел.

Окончательные причины трагедии, считает Гебремариам, можно будет установить после расшифровки черных ящиков. Для этого их отправят в Европу.