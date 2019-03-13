Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing предупреждали о «неполадках с управлением». О внешних проблемах они не сообщали
Во время полета у рухнувшего около Аддис-Абебы лайнера возникли проблемы с системой управления, о чем диспетчеру сообщили пилоты. Об этом 13 марта рассказало издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление генерального директора Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариама.
Капитан воздушного суда запросил возможности прекратить полет в Найроби, однако вернуться в аэропорт Боле Boeing 737 MAX эфиопских авиалиний не успел.
Окончательные причины трагедии, считает Гебремариам, можно будет установить после расшифровки черных ящиков. Для этого их отправят в Европу.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.