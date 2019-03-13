Обвиняемый в разврате активист «Весны» признан мелким хулиганом. Суд оштрафовал Казаченко на 15 тысяч рублей

Куйбышевский суд Петербурга назначил административный арест на двое суток и штраф в 15 тысяч рублей активисту движения «Весна» Владимиру Казаченко за прогулку по Невскому проспекту с баннером в поддержку Анастасии Шевченко из «Открытой России».

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Северной столицы 13 марта, Казаченко признали виновным по двум статьям Административного кодекса: мелкое хулиганство и участие в несанкционированной акции, повлёкшей создание помех функционированию транспортной инфраструктуры. От административного ареста оппозиционер освобождён, так как сейчас он находится под арестом по уголовному делу о разврате несовершеннолетней.

Казаченко задержали во время акции в поддержку активистки нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасии Шевченко. Административное дело должны были рассмотреть 19 февраля в Куйбышевском районном суде, но заседание не состоялось, так как в этот день активист стал фигурантом уголовного дела о разврате. По версии следствия, Казаченко вместе с приятелем Вадимом Тишкиным в квартире на Гражданском проспекте сексуально отдохнули в компании четырнадцатилетней восьмиклассницы, сочувствующей «Весне».

Скандал продолжился актом вандализма на Вознесенском проспекте. Петербургский штаб политика Алексея Навального, который занимает первый этаж здания-памятника, «украсили» надписями «штаб педофилов». Административные протоколы получили двое, оба были участниками форума, который спонсируется Кремлем.