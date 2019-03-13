Женщина – как скотч, липнет. Кто и как учит школьников традиционным ценностям

Конфета, батарейка, клейкая лента — с чем только ни сравнивают женщину борцы за традиционные ценности. Так они доказывают, что девушка может быть счастлива только в личной жизни и только если сбережет себя до брака. Ведь мужчины делят всех женщин на шлюх и тех, с кем можно иметь детей.

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Продвижением морально-нравственных устоев и здорового образа жизни в российских школах занимается организация, уличившая рэпера Хаски в пропаганде каннибализма. «Общее дело» борется за президентские гранты и занимается краудфандингом.

Эксперты, посмотревшие по просьбе «Фонтанки» материалы этой организации, обнаружили благие намерения и дорогу в ад.

Девушка подобна скотчу — в близких отношениях с молодыми людьми она растрачивает себя, теряет способность «клеиться».



Девушка должна носить закрытую одежду, потому что мужчина всегда предпочтет ту конфету, которая лежала в обертке, потому что она чистая.



«Подсознательно мужчина, хотим мы это признать или нет, делит женщин на шлюх и тех, с кем можно иметь детей и жить вместе долгое время», а «счастье может женщине принести только успех в личной жизни», – утверждает писатель, ученый и мистик Рами Блект.



«Миф о якобы защитных свойствах презерватива является одной из главных причин распространения венерических заболеваний и СПИДа» – потому что в латексе есть крупные поры, через которые вирус легко проходит. А гормональные контрацептивы могут сделать женщину навсегда бесплодной, — говорит доктор медицинских наук, профессор, президент Европейской педиатрической ассоциации Лейла Намазова-Баранова.

Все это тезисы из документального фильма «Тайна природы женщины», созданного общественной организацией «Общее дело» для пропаганды традиционных ценностей школьникам. Фильм входит в комплект «Здоровая Россия Общее Дело», который любой желающий может отправить в любую школу страны, заплатив 500 рублей.

Школы, в которые комплект был отправлен, отмечаются на карте. На данный момент таких школ 667, десять из них — в Петербурге.

Фильм для мальчиков в комплекте тоже есть. Он называется «Пять секретов настоящего мужчины». В нем советы мальчикам дают бизнес-тренеры, психологи, народный артист и дрессировщик кошек Юрий Куклачев и руководитель группы компаний «Пересвет-групп» Олег Пронин. Сняться в просветительском фильме он успел до того, как был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Видео для мальчиков, в отличие от «Тайны природы женщины», учит общечеловеческим ценностям, которые подаются как исключительно мужская прерогатива. Пять секретов – это целеустремленность, ответственность, уверенность, положительные качества и положительные привычки.

Борцы с наркотиками и каннибализмом

Общероссийская организация поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело» снимает кино не только про традиционные ценности: на официальном канале в Youtube 100 тысяч подписчиков и десятки видеороликов о вреде курения, алкоголя и наркотиков. С этими материалами волонтеры организации регулярно выступают перед школьниками, о чем отчитываются у себя на сайте и в местной прессе. Например, в начале марта 2019 года в Сочи прошла встреча «Общего дела» со школьниками в присутствии полиции и врачей-наркологов.

В Челябинской области «Общее дело» анонсировало собственный проект с говорящим названием «Покажите детям!» в сотрудничестве с Общественной палатой Челябинской области.

В Люберцах видеопродукцию «Общего дела» школьникам показывали члены движения «Молодая гвардия», а анонсировала показ пресс-служба «Единой России».

Активистка краснодарского отделения «Общего дела» Елена Удовенко инициировала отмену концертов рэпера Хаски осенью 2018 года. С ее легкой руки в песнях артиста нашли призывы к каннибализму, а четыре его клипа заблокировали в Интернете.

У «Общего дела» 47 отделений в разных регионах России, в том числе в Крыму. Есть отделения в ДНР и ЛНР. В республиках Северного Кавказа, где к вредным привычкам и так относятся плохо, а к традиционным ценностям — хорошо, отделений «Общего дела» нет.

Невзаимная поддержка президентских инициатив

«Общее дело» возникло в 2011 году для создания «проектов, направленных на укрепление морально-нравственных ценностей в нашем обществе». Документальные фильмы и видеоролики, как утверждается на официальном сайте, одобрены ФСКН России. Глава организации, Леонид Варламов, юрист родом из Люберец, входит в состав Общественного совета при ФСИН России.

Есть еще одна организация с таким же названием, она занимается воспитанием детей и молодежи и участвует в конкурсе на президентские гранты.

Активно участвует в этом конкурсе и «Общее дело» Леонида Варламова.

В 2017 году московское отделение пыталось получить 1,6 млн рублей на проект «Конструктор отношений». В рамках проекта предлагалось смотреть и обсуждать с детьми фильмы «Тайна природы женщины» и «Пять секретов настоящего мужчины». Как утверждают в организации, инициатива прошла экспертизу в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Еще 1,7 млн рублей «Общее дело» просило на проект «Наркотики. Секреты манипуляции». Свердловское отделение «Общего дела» подавало заявку на 3 млн рублей. Получить эти гранты не удалось. Повезло только отделению «Общего дела» из Татарстана, там организация выигрывала президентские гранты дважды, в 2017 и в 2018 году, оба раза — по 400 тысяч рублей на проведение «интерактивных профилактических лекций» в учебных заведениях и укрепление морально-нравственных ценностей.

Леонид Варламов, по данным системы СПАРК, является одним из 94 совладельцев зарегистрированного в 2014 году регионального отделения общественного движения «Народный Фронт за Россию» в Московской области. Входит в региональный координационный совет сторонников «Единой России». При этом «Общее дело» всячески подчеркивает, что находится вне политики.

Также Варламов – гендиректор и бенефициар компании «Акво», которая с 2011-го по 2017 год получила госконтрактов почти на 15 млн рублей. Самыми «урожайными» стали 2013 и 2017 годы. Сначала «Акво» занималась ремонтом жилых помещений, переходящих в государственную собственность города, и квартир ветеранов ВОВ. Затем переключилась на обслуживание инженерных систем зданий образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Народ голосует рублем

Как рассказал «Фонтанке» Леонид Варламов, его организация существует за счет пожертвований граждан и меценатов. «Общее дело» действительно хорошо представлено во всех социальных сетях, пожертвовать деньги можно через смс или онлайн-перевод. У фильма «Тайна природы женщины» 740 тысяч просмотров на Youtube. Там же размещен видеоролик о краудфандинге на съемки очередного документального фильма «по работам академика Углова» о том, что 80% детей в детских домах стали социальными сиротами из-за алкоголизма родителей. Работу над фильмом оценили в 870 тысяч рублей. Ролик о сборе средств был опубликован 7 марта 2019 года, 13 марта около 700 жертвователей прислали 760 тысяч рублей.

«Мы применяем все передовые возможности в части финансирования НКО, – рассказал Леонид Варламов «Фонтанке». – У нас большая аудитория в социальной сети "ВКонтакте", 100 тысяч подписчиков на Youtube. Там ведутся внутренние краудфандинги. В течение 3–5 месяцев собирается бюджет фильма или мультфильма. У нас своя студия, на которой работают волонтеры. Бюджет фильма – 500–600 тысяч рублей. На свои фильмы мы первым делом получаем прокатное удостоверение, проходим федеральные экспертизы. Кроме того, в каждом регионе существует своя процедура оценки. Помимо всех федеральных экспертиз, оценки в Московском государственном психолого-педагогическом университете наши фильмы проходят региональные фильтры, прежде чем их увидят дети».

По словам Леонида Варламова, учитывая, что 1,5 тысячи волонтеров работают на организацию бесплатно, «Общее дело» тратит в год около 10 млн рублей на производство своих профилактических проектов. В 2018 году их аудитория составила 200 тысяч человек. В это число входят не только дети и подростки, но и школьные педагоги, которых «Общее дело» обучает работе по своим программам. Кроме того, по словам главы организации, в некоторых регионах «Общее дело» использует методику «сверстник — сверстнику», когда беседы со школьниками на основе материалов организации проводят их ровесники или ученики старших классов. «Мы в своих материалах даем ту точку зрения, которой сегодня, на наш взгляд, в информационном потоке не хватает, – говорит Леонид Варламов. – Что человеку важнее: работать, строить семью или тусоваться, заниматься свободным сексом и умереть в 30 лет? Я утрирую, конечно. Но мы предлагаем диалог на эту тему».

Еще немного о скотче и остроумии

Точной статистики, в каком количестве школ в стране материалы «Общего дела» используют на уроках с детьми, нет.

Директора двух из десяти петербургских школ, в которые эти материалы, согласно данным на официальном сайте, были отправлены, сказали «Фонтанке», что ничего такого не используют.

«Диски нам несколько лет назад присылали, сегодня они не открываются на современном компьютерном обеспечении, – сказала директор лицея №40 Наталья Милюкова. – Что-то в содержании дисков нас тогда насторожило, и мы с детьми их не смотрели. Эти волонтеры во многие учреждения выходили с лекциями. Но в них было слишком много пропаганды, которая может иметь обратный эффект. Мы сейчас работаем с детьми по тренинговому направлению, просто учим говорить «нет», независимо от того, что им могут предложить, алкоголь и наркотики. А в тех материалах было слишком много конкретики».

За оценкой материалов «Фонтанка» обратилась в Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Мы попросили специалистов присмотреться к фильмам «Тайна природы женщины» и «Наркотики — секреты манипуляции».

«На подростков плохо действуют вранье и запугивание, – говорит старший научный сотрудник Центра молодёжных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Надежда Нартова. – Они не дураки и видят ситуацию вокруг себя. Мир вокруг них – это не мир «Дев Марий», которые обменивают свою невинность на брак и дальше растят детей, не зная горя. Жизнь богаче. Плохой муж может бросить, а хороший – умереть. Ценность женщины не только в ее невинности. У нас не выходят замуж в 18 лет, и жизнь подростков с большой долей вероятности будет связана с отношениями до брака. Это значит, что важно не запугать, а научить детей, девочек и мальчиков, уважать себя, свое тело и свой выбор, знать, что делать в рамках каждого выбора. Международный опыт показывает, что к снижению подростковых беременностей и сокращению случаев заражения ВИЧ приводит сексуальное образование, а не идея воздержания. Нравственность – это не только девственность. Это честность и взаимоуважение.

Фильм «Тайна природы женщины» может иметь и негативный эффект — он обесценивает женщин, вводит их в ситуацию выученной беспомощности. В глазах юношей такие ролики тоже обесценивают девушек: мужчины ничего не видят в женщине, кроме девственности. Создается опасная ситуация неравенства.

Что касается антинаркотического ролика — в нем риторика строится на все том же запугивании и создании геополитических врагов. Хорошо в этом фильме то, что рассказывается, сколько преступлений совершается из-за наркотической зависимости. Сама по себе идея таких документальных фильмов неплоха. Но говорить с подростками надо честно и откровенно. Научно-исследовательский центр «Регион» в Ульяновском университете в начале 2000-х занимался исследованием наркотизации. Выяснилось, что подростки прекрасно знали, какие наркотики существуют. Но при этом так называемые легкие наркотики они не всегда воспринимали как опасность. А это риск, что подростка смогут убедить, что-то из этого — якобы не наркотик, а «энергетик». Другой вопрос — кто будет говорить об опасности этих веществ. Это должны быть ровесники. Зарывать голову в песок и умалчивать о чем-то — не выход».

Заведующий научно-учебной лабораторией «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с «Фонтанкой» отметил, что, даже если инициативы, направленные на «улучшение здоровья населения», идут от чистого сердца и не преследуют цели распила денег, ни одна из них научно не обоснована. Результат такой работы может быть в лучшем случае нулевым.

«У нас не ведется доказательной борьбы с рискованным поведением или насилием. Ни одной инициативы, которую бы тщательно проверяли, в том числе в экспериментах, нет, – говорит Даниил Александров. – Что такое эксперимент? Берем 100 школ, в 50 проводим программу, в 50 – не проводим, потом ждем несколько лет, чтобы проверить результаты. Вместо этого мы с алкоголем пытаемся бороться с помощью остроумия. Если бы мы так лечили рак, то смертность была бы на несколько порядков выше. В южных штатах США в 1990-е годы была программа «Клятва невинности». Подростки в церкви перед своим приходом обещали, что не будут заниматься сексом до брака. Первые 10 лет показали, что они менее активны в любом рисковом поведении и позже остальных вступают в сексуальную жизнь. Но когда им исполнилось 25 лет, оказалось, что у них больше венерических заболеваний, чем у их сверстников, которые клятву не давали. Вместо того, чтобы заниматься обычным сексом с презервативом, они занимались оральным сексом без презерватива, думая, что так инфекции не передаются. Материалы «Общего дела» как минимум ничего не изменят.

Все, что я знаю о том, как работать с подростками и взрослыми, чтобы они не начинали пить или курить, требует гораздо более вдумчивых подходов, чем просто произнесение лозунгов о вреде такого поведения. Нужны гораздо более последовательные и трудоемкие программы. Общеизвестно, что испуг работает плохо. Первое, что делают специалисты, разрабатывающие такие программы, – пытаются разобраться, что думают о рискованном поведении подростки, какие у них ощущения, что им нравится, что им не нравится. Апеллировать надо к негативному опыту: если вы когда-нибудь напивались и вас тошнило, вспомните, как вам было плохо, когда вам предлагают выпить. Бесполезно говорить подросткам о том, что с ними будет в 50 лет.

Но если мы будем говорить, что презервативы не защищают от болезней, передающихся половым путем, молодые люди просто не будут ими пользоваться. У нас в стране одна из самых страшных в мире эпидемий ВИЧ. Половым путем передаются гепатиты. От них презерватив защищает. Я думаю, что если кампания против курения и алкоголя не будут иметь эффекта, то кампания, объясняющая, что презервативы бесполезны, будет иметь обратный эффект. Образованная, читающая молодежь знает, что от чего помогает, и не стесняется этим пользоваться. Но есть огромные слои молодежи, которые ведут себя иначе.

Распространенная ситуация: захотелось, пошли в подъезд, денег на презерватив не хватило, поэтому купили пиво. Это образ жизни нашей молодежи. Ей объяснять, что презерватив не защищает, просто опасно».

Между тем «Общее дело» пользуется поддержкой как государственных, так и коммерческих организаций, от Федеральной службы войск национальной гвардии до интернет-магазинов. Во всяком случае, партнеры перечислены на сайте организации. Среди прочих — комитет по образованию Санкт-Петербурга. «Фонтанка» решила уточнить, что за проекты связывают ведомство с организацией Варламова. «Соглашения о партнёрстве комитет по образованию с организацией «Общее дело» не имеет», – ответили в пресс-службе.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»