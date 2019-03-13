Хельсинки по-новому поделят на зоны. Как купить билет на общественный транспорт

1 Что это за зоны?
Согласно новой модели, столичный регион будет разделен на четыре зоны (сейчас их три).
Они представляют собой огибающие Хельсинки полукольца шириной примерно 10 км. Зоны обозначаются буквами A, B, C, D:
A – центральная часть Хельсинки;
B – восточная часть Эспоо, Хельсинки и Вантаа внутри Третьего транспортного кольца и большая часть муниципалитета Кауниайнен;
C – оставшаяся часть Вантаа и Эспоо;
D – Сипоо, Керава, Туусула, Киркконумми и Сиунтио. Нынешний региональный #2 превратится в BCD, региональный #3 – в ABCD.
2 Как понять, какой билет покупать?
Лучше всего использовать планировщик маршрута на сайте hsl.fi (протестировать новую систему можно уже сейчас здесь) и приложение HSL. Подсказка появится, когда вы зададите точку отправления и точку прибытия. Зоны также будут указаны на знаках остановки.
Для путешествия в пределах Хельсинки вам достаточно будет билета AB. Для поездки из центра столицы в аэропорт понадобится ABC.
3 Сколько стоит?
С 27 апреля 2019 года цены на однократные поездки в мобильном приложении, пунктах продаж, в автоматах и по проездной карточке следующие:
- AB/BC/D — 2,80 евро
- ABC/CD — 4,60 евро
- BCD – 5,40 евро
- ABCD – 6,50 евро
Детский (до 17 лет) стоит вдвое дешевле.
При покупке у водителя автобуса разовый проезд в зонах AB, BC или D обойдётся в целых 4 евро, а в ABC – 6,5 евро.
В то же время суточные проездные для туристов подешевеют. Билет на одни сутки в зонах AB, BC или D будет стоить 8 евро, на двое суток — 12 евро, на семь дней – 32.
4 Где купить билет?
Удобнее всего купить билет через мобильное приложение. Оплата производится по карте, при посадке в автобус электронный билет нужно показать водителю, в других видах общественного транпорта — контролёрам в случае проверки. В приложении отображается таймер, отсчитывающий минуты до окончания действия билета (всего 80 минут).
Останутся автоматы на остановках. У водителя автобуса тоже можно, но выйдет гораздо дороже (см. выше).
HSL тестирует бесконтактную оплату банковской карточкой в трамваях, в 2019 — 2020 годах планируется внедрить этот метод на всех видах пассажирского транспорта.
5 Кому это выгодно?
Прежде всего новая система удешевит проезд для жителей отдалённых районов. В Транспортном агентстве утверждают, что расходы пользователей региональных билетов существенно снизятся, так как в будущем для поездок будет достаточно иметь билет на зоны АВ или ВС. Сейчас месячный проездной региональный билет стоит 106,50 евро, однако с 27 апреля цена снизится на 44%. Возрастная граница детского билета поднимется с 16 до 17 лет. Туристам будет выгоднее покупать суточный билет, стоимость которого будет начинаться не с 9, а с 8 евро.
6 Кто сможет ездить бесплатно?
Право безбилетного проезда сохранят люди на инвалидных колясках, незрячие, а также пассажиры с детскими колясками.
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