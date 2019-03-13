Хельсинки по-новому поделят на зоны. Как купить билет на общественный транспорт

2 Как понять, какой билет покупать?

Лучше всего использовать планировщик маршрута на сайте hsl.fi (протестировать новую систему можно уже сейчас здесь) и приложение HSL. Подсказка появится, когда вы зададите точку отправления и точку прибытия. Зоны также будут указаны на знаках остановки.

Для путешествия в пределах Хельсинки вам достаточно будет билета AB. Для поездки из центра столицы в аэропорт понадобится ABC.