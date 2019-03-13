В школе Сан-Паулу произошел «колумбайн». Два школьника убили шесть человек

Два ученика школы в Бразилии открыли стрельбу в учебном заведении. Им удалось расстрелять пятерых детей и одного учителя. Об этом 13 марта сообщает местное издание Globo.

После этого на место происшествия в Сан-Паулу приехала полиция, которая оцепила здание. Стрелявших задержать не удалось, так как они предпочли свести счеты с жизнью. Личность нападавших пока не установлена.

Внутри школы полицейские обнаружили бутылки, похожие на коктейль Молотова. Неизвестно, принадлежат ли они нападавшим.

По данным очевидцев, трагедия произошла в около 09:30 по местному времени (или 15:30 по московскому), когда в школе был перерыв. У одного из злоумышленников было огнестрельное оружие, а у второго заметили нож.

Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа написал в своем твитетре, что прервет свои дела и приедет на место трагедии.

Acabo de receber a triste not?cia de que crian?as foram cruelmente assassinadas na escola estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. At? o momento temos informa??es preliminares. Cancelei toda agenda e estamos a caminho de Suzano p/ acompanhar o resgate e atendimento aos feridos. — Jo?o Doria (@jdoriajr) 13 марта 2019 г.

В школе обучаются почти 1000 детей.