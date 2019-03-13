Глухая мама из Петербурга забрала из детдомов своих детей

В Петербурге случилась долгожданная развязка в истории глухой матери Олеси Уткиной. Вместе со своей мамой, которая получила право опеки, она забрала из детдомов двухлетнего Кирилла и пятилетнюю Дашу.

Дома с родными дети не были с января. Встреча матери с сыном и дочерью, которых еще и распределили в два разных детдома на Васильевском острове, произошла вечером 7 марта. Перед этим женщинам пришлось прорваться через бюрократический ад, а еще сделать ремонт в квартире бабушки в Агалатово.

«Фонтанка» подробно рассказывала, 34-летняя Олеся Уткина, инвалид по слуху, лишилась детей. Предвестником беды стал конфликт с соседкой по коммуналке. Она заявила, что родительница была пьяна, а дети предоставлены сами себе. Органам опеки, которые уже несколько лет имели вопросы к семье, этого хватило, чтобы одним днем вывезти малышей из дома. Теперь Олеся может вовсе лишиться родительских прав — 11 марта состоится суд. А её детей уже выложили в базу данных детей-сирот для усыновления.