Как гонщицу с Невского перевоспитали в ГИБДД. «Значит, будем спокойно ездить по правилам ДТП. Ой, ПДД»

Ночная новость «Фонтанки» оказалась будильником. Первыми петухами для Ирины стали инспекторы ГИБДД, которые позвали объясниться за манеру передвигаться «шашечками».

из личного архива героини

Студентка Северо-Западного института управления РАНХиГС проснулась знаменитой утром 13 марта. Бахвальство опасным вождением пополнило копилку Ирины еще одним административным штрафом и лишило сладости пробуждения. Видео с лихачеством на главной магистрали Петербурга действительно оказалось двухнедельным, но срок давности еще не истек. В интервью «Фонтанке» девушка рассказала, как отказалась извиняться на камеру автоинспекторов, и объяснила, почему ни один из протекторов ее белоснежного «Мерседеса» больше не ступит на Невский проспект.

- Ирина, как вы узнали о том, что Вас ждут в ГИБДД на беседу?

– В 9-10 утра сегодня мне оттуда позвонили. Я была еще сонная. У меня спросили: вы такая то, такая-то? У вас такая марка автомобиля? Подъезжайте для дальнейшей беседы на Маяковского, появилась статья на «Фонтанке.ру». Я приехала, и они провели разъяснительную беседу.

- И чем вы объяснили свое вождение?

– Я сказала, что 90% того, что я выкладываю, — монтаж. На видео видно, что я еду там, где свободно. Конечно, в потоке я такого не вытворяю. Они выписали мне штрафы. Объяснили, что, если мы хотим где-то кататься, то все должно происходить на закрытых трассах. Я все поняла, сказала, что больше так делать не буду, и снимать это видео я тоже больше не буду.

- Извиниться на камеру просили, как шутников, которые катались на крыше по Невскому?

– Они сказали: «Давайте вы на видео извинитесь». Я начала сопротивляться. Почему я должна извиняться? Я никому не навредила. У меня нет ДТП. Поэтому я решила извиниться на ту аудиторию, которая меня смотрит и выложила пост у себя в Инстаграме.

- Почему ваш аккаунт ведется от мужского имени?

– Изначально он был под моим именем, я хотела выкладывать, что я такая вся молодая, так хорошо вожу машину. А потом мне начали поступать угрозы. «Мы тебя найдем, колеса проколим». Вы представляете, что пишут мужчины молодой девушке на хорошей машине? Предлагают всякие гадости и тому подобное. Меня все это задолбало, и я решила стать анонимом.

- Как давно водите?

– Я за рулем с 18 лет (Ирине 21 год. – Прим. ред.) Активное вождение начала сразу, как получила права. Я не знаю, как это у меня получается. Все друзья удивляются. Я просто села и поехала. Мне это нравится. У меня разные были машины. У меня был C-180 купе, «Мазда», S-класс 222-й, «Тойота», «Хонда», БМВ и вот новая «Ц-шка» «Мерседес».

- Вы действительно его разбили, как пишете?

– Мне кто-то машину сжег. Идут следственные действия.

- Вы знаете свою общую сумму неоплаченных штрафов?

– Не знаю. Я постоянно их оплачиваю. Раз в две недели они приходят. Камеры.

- Расскажите о себе. Мы знаем, что вы учитесь в РАНХиГС.

– У меня третий курс. Таможенное дело.

- А чем зарабатываете?

– Вы хотите спросить, как я купила машину? Криптовалюта подпрыгнула в два раза. У меня были деньги, я их копила, мне их дарили, и я вложилась туда. То, что стоило 400$, стало стоить 19500. И пошла и купила машину.

- Родители помогали?

– Это смешно! У нас как принято в стране: если девушка едет, то подарили. Если мужчина едет, то молодец. Родители, да, обеспеченные, не нищие. Но и не Рублевке мы живем. И как они могут не помогать? Но они меня и ругают. За каждый штраф. Но вот эта история, что я какая-то мажорка, это мимо меня.

- И вы теперь действительно измените поведение на дороге?

– Конечно. Если вы сделали про меня статью, меня вызвали в ГИБДД, — значит, это мне какой-то звоночек. Значит, будем спокойно ездить по правилам ДТП. Ой, ПДД.

P.S.: В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» пояснили, что, помимо взятого объяснения, в отношении водителя «Мерседеса» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Беседовал Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»