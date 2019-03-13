«Новое начало» Renault–Nissan–Mitsubishi: альянс создаст единый совет директоров к юбилею

Альянс Renault–Nissan–Mitsubishi реформирует свою структуру управления. Компании создадут новый единый совет директоров альянса взамен созданных Карлосом Гоном холдинговых совместных предприятий.

Как сообщает 13 марта пресс-служба Mitsubishi Motors, в новый совет войдут главы всех трех компаний – Хирото Сайкава, Тьерри Боллор и Осаму Масуко, а пост председателя займет Жан-Доминик Сенар, сменивший Карлоса Гона на посту председателя правления «Рено». Единый совет станет единственным органом, который будет осуществлять надзор за операциями и управлением между Renault, Nissan и Mitsubishi вместо зарегистрированных в Нидерландах СП Renault–Nissan B. V. и Nissan–Mitsubishi B. V., учрежденных Гоном.

«Новый совет альянса будет стимулировать оперативное сотрудничество между Nissan, Renault и Mitsubishi Motors и искать новые способы увеличения ценности этого союза для своих акционеров и сотрудников, – говорится в сообщении пресс-службы. – Он станет лицом и основным двигателем "нового начала" альянса».

Отмечается, что все оперативные решения совет будет принимать «на основе консенсуса», чтобы подход был выгодным для всех участников. Он будет проводить ежемесячные совещания в Париже или Токио и регулярно сообщать сторонам о ключевых инициативах и достижениях.

Окончательные соглашения стороны намерены подписать в 20-ю годовщину альянса.

Бывший глава альянса Карлос Гон сейчас находится под следствием в Японии. Топ-менеджер, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов, провел 107 дней в японской тюрьме. 6 марта он был освобожден под залог в 9 миллионов долларов. Ему запретили покидать Японию, пользоваться мобильным телефоном и контактировать с людьми, связанными с компанией Nissan. Суд также не разрешил ему посетить заседание совета директоров марки, которое прошло 12 марта.