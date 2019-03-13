Молодой водитель под Кингисеппом влетел в сугроб. Пострадала несовершеннолетняя девушка

Ещё одно серьёзное ДТП в Кингисеппском районе Ленинградской области. Травмы также получила девушка, она жива.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте» со ссылкой на ГИБДД, по предварительной информации, 13 марта около 15:30 на 5-м километре автодороги Кингисепп – Порхово 26-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и врезался в сугроб.

Пострадал один человек – пассажирка, девушка 17 лет. На месте медики зафиксировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого предплечья, диагноз уточнят в больнице. По словам водителя, девушка была пристёгнута.

Напомним, утром на трассе «Нарва» в том же районе в результате столкновения встречных машин травмы, не совместимые с жизнью, получила 37-летняя женщина. Она была за рулём «девятки», удар пришёлся как раз на её сторону. Момент ДТП попал на видео.