Под окнами общежития СПбГУ нашли тело погибшего студента

Обездвиженное тело молодого человека нашли под окнами общежития СПбГУ в Петергофе 13 марта. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе вуза.

Погибший проживал в общежитии на Ботанической улице и учился на четвёртом курсе по направлению «физика».

«Сотрудниками полиции, прибывшими на место, была обнаружена предсмертная записка. Содержание записки на время следственных действий не раскрывается», — отметили в вузе.

Накануне на Институтском проспекте нашли искалеченное тело преподавателя Высшей школы экономики. Молодой математик умер в больнице.