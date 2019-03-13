Петербург снова может остаться без почетных граждан. Оценку Пьехе, Сокурову и Фирсову дадут единороссы

Петербургские парламентарии могут второй год подряд отказаться выбирать почетных граждан Санкт-Петербурга. Как стало известно «Фонтанке» 13 марта, за кандидатов, которые предложили на это звание общественные организации, единороссы уже не первый год отказываются голосовать.

Документы на звание почетного гражданина Петербурга в 2019 году подали в Законодательное собрание на певицу Эдиту Пьеху (обращение от Союза концертных деятелей), почетного ректора Европейского университета Бориса Фирсова (от организации социологов «Спас») и режиссёра Александра Сокурова (от организации «Ночлежка»). «Тот редкий состав, в котором я готов бы был поддержать каждого», – прокомментировал «Фонтанке» глава комиссии по культуре Максим Резник, подчеркнув, что сам ежегодно голосует за Сокурова. При этом Резник отметил, что проект решения будет готовить его комиссия, где большинство представлено партией «Единая Россия», поэтому решать предстоит им.

По данным «Фонтанки», в партии власти склонны вновь отказаться от выборов почетных граждан, как и в 2018 году. «После присуждения этого звания Валентине Матвиенко и патриарху Кириллу сложно представить кого-то более почетного», – объяснил собеседник «Фонтанки» в парламенте.

Звание «Почетный гражданин» ежегодно присуждается в Петербурге двум или одной персоне накануне празднования Дня города по результатам голосования депутатов горпарламента на закрытом заседании. Наградить могут за заслуги в повышении роли и статуса Петербурга, укреплении демократии, защите прав человека, в искусстве, науке и нравственном развитии общества. Выдвинуть кандидатуру могут общероссийские или региональные общественные организации.

Почетные граждане наделяются правом бесплатно пользоваться всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, вносить от своего имени вопросы на рассмотрение собрания и в правительство Санкт-Петербурга, обслуживаться в залах для официальных делегаций на железнодорожном, речном, морском вокзалах и в аэропорту. Кроме того, в случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", расходы на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Также почетные граждане могут быть принятыми безотлагательно председателем ЗакСа, губернатором, должностными лицами органов государственной власти, руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в собственности Санкт-Петербурга.

Закон о почетных гражданах несколько раз менялся, так как три года подряд выборы срывались из-за путаницы в нормативных актах. В 2013-м почетным стал ректор ИТМО Владимир Васильев. В 2016 году звания получили академик Владимир Окрепилов и дирижер Владислав Чернушенко. В 2017 году почетными гражданами стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. "Человек – кисточка в руках божьих. Господь рисовал сегодняшнюю картину", – заявил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, вручая знаки отличия новоизбранным.