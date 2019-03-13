Смертельный пируэт на «Нарве» попал на видео

Видеорегистратор очевидца зафиксировал смертельную аварию, произошедшую сегодня утром на трассе «Нарва».

На кадрах, размещённых «Дорожным инспектором» во «ВКонтакте», видно, как «девятку» разворачивает от удара и выкидывает на обочину, колесо и обломки отлетают в сторону. «Ленд Ровер» тоже крутит, останавливается он в направлении движения по полосе. Очевидцы тормозят у противоположной обочины и выходят из машин.

Напомним, 13 марта в 7:15 на 130-м километре автодороги «Нарва» лоб в лоб столкнулись «Ленд Ровер» и ВАЗ-21093. По предварительной версии, на встречку выехал водитель «Ленд Ровера». Он не пострадал. А вот женщина, управлявшая «Ладой», погибла.