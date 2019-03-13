На границе Индии и Пакистана произошла многочасовая перестрелка с применением минометов

Пакистанские военные нарушили режим перемирия и открыли огонь из минометов и огнестрельного оружия по приграничным индийским штатам Джамму и Кашмир. Об этом 13 марта сообщает агентство Xinhua.

Индийская армия, в свою очередь, открыла ответный огонь. Военные Индии заявили, что перестрелка длилась несколько часов, однако пострадавших с индийской стороны нет.

Это уже не первый раз на этой неделе, когда стороны кашмирского кризиса обстреливают позиции соседей. Индия и Пакистан обвиняют друг друга в провокациях.

Кашмирский кризис разгорелся вновь 27 февраля, когда пакистанцы сбили индийский истребитель. Воздушному бою предшествовала бомбардировка индийскими ВВС лагеря террористов на территории Пакистана. Были обстреляны позиции боевиков группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Она взяла ответственность за теракт 14 февраля, когда погибли более 40 сотрудников сил индийских служб безопасности.