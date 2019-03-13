На стройплощадке «Полис на Московской» установили башенный кран

СК «Полис Групп»

На строительной площадке ЖК «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, установлен первый из четырех башенных кранов.

Работы по строительству жилого комплекса «Полис на Московской» ведутся согласно утвержденному графику. В настоящее время на месте строительства завершены работы по устройству свайного основания. Строители приступили к возведению стен подвала.

Второй кран на площадке установят до 1 апреля 2019 года. Остальные позже – по мере продвижения строительного цикла. Окончание строительства объекта запланировано в IV квартал 2020 года.

Жилой комплекс «Полис на Московской» возводится в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. Всего в рамках проекта возведут около 30 000 м жилья (762 квартиры) – от студий до 4Е. Квартиры будут сдаваться с улучшенной подготовкой под чистовую отделку, а также можно будет заказать чистовую отделку. Большинство секций – семейные, по 4-5 квартир на этаже. В каждой будет установлена автоматическая система сбора показаний счетчиков и система «Умный дом».

На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, для жильцов будет построен подземный паркинг и детский сад на 75 мест. На территории квартала планируется комплексное благоустройство и озеленение. В центре квартала организована большая зона отдыха с wi-fi, беговая дорожка по внутреннему периметру комплекса, детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, а также велопарковки.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Московской" – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents