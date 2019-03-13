Против Дональда Трампа готовится новый иск из-за секса 10-летней давности

Американская порноактриса Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд), которой ранее федеральный суд отказал в иске о ее связи с президентом США, готовит новое обращение в суд. Об этом 13 марта сообщает телеканал Nbcnews.

По словам женщины, у нее появился новый адвокат, который предложил ей еще раз попытаться засудить Дональда Трампа, который якобы предлагал ей деньги за молчание об их связи почти 10 лет назад. Дэниэлс подчеркнула, что ранее не лгала о сексе с главой государства.

При этом она считает, что судебная тяжба с Трампом не уничтожит его шансы переизбраться на второй срок. Порноактриса уверена, что его погубит собственная нечестность.

Ранее она рассказала, что через год после женитьбы Трампа на Мелании у Дэниэлс был секс с будущим кандидатом от республиканцев, который она описала как «ничего особенного». Адвокат Трампа Майкл Коэн якобы предложил ей 130 тысяч долларов за молчание. В Белом доме эту информацию опровергли.