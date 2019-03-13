Депутаты поддерживают переименование МО «Чёрная речка» в «Ланское». Топонимическая комиссия: Исторически неоправданно

Переименование муниципалитета «Чёрная речка» в МО «Ланское» поддержали во втором чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 13 марта. Название изменят после сентябрьских выборов, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Согласно пояснительной записке к законопроекту, переименовать муниципалитет депутаты хотят, чтобы сохранить фамилию рода Ланских, проживавших с 18-го века на данной территории. В документе депутаты отдельно отмечают Василия Ланского, входившего в состав суда над декабристами. А также Сергея Ланского – министра, принимавшего участие в разработке крестьянской реформы. «К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне», – пишут в проекте закона депутаты муниципального совета.

Новым именем округ хотят называть с 1 января 2020 года.

После первого чтения законопроекта местный активист Илья Мохов обращался в Топонимическую комиссию с просьбой дать оценку инициативе муниципалов. В ответ на его обращение член комиссии Алексей Владимирович заявил, что название округа «Ланское» исторически неоправданно. Территория, которая ранее именовалась таким образом, написал эксперт, располагалась восточнее Чёрной речки и занимала небольшую часть округа.

Активист также написал в Смольный с просьбой наложить вето на закон: в обращении к врио губернатора города Александру Беглову он указывал, что станция Ланская находится за пределами МО «Черная речка», как и дача Ланских, находящаяся на проспекте Энгельса.

В конце прошлого года Мохов запустил в петербургский парламент крыс. По словам молодого человека, акция была посвящена депутатам муниципального совета Черной речки, которые не ведут приём граждан.

Позже за грызунов его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Среди депутатов муниципального совета «Чёрная речка» есть брат спикера петербургского парламента Василий Макаров.