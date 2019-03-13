Беглов пообещал принципиально не закрывать комментарии на своей странице «ВКонтакте» и попросил горожан потерпеть

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов спустя два дня молчания опубликовал второй пост на недавно созданной для него странице «ВКонтакте». В нем он пообещал не оставить без внимания ни одно из сообщений и не закрывать комментарии.

Запись градоначальник опубликовал днем 13 марта. Он отметил, что за два дня с момента регистрации аккаунта горожане оставили на странице больше трех тысяч комментариев, чему он «очень рад». Беглов пообещал сократить срок ответа, упомянув, что закон позволяет это делать в течение 30 дней, и не закрывать комментарии на своей странице.

«Это мой принцип», – отчеканил врио. Он также попросил пользователей потерпеть.

«Прошу всех, кто обратился ко мне в комментариях и сообщениях, немного терпения. Мои помощники, районы и комитеты Смольного уже взяли ваши обращения в работу. Ни одно из них не останется без внимания», – убеждает горожан временно исполняющий обязанности губернатора.

Как ранее писала «Фонтанка», в первые часы после регистрации в комментариях на «стене» у градоначальника собрались оппозиционеры, дольщики, метростроевцы и другие горожане, рассказывающие врио о городских проблемах. Некоторых модераторы успели внести в черный список, высказывания других просто удалили. На 15 минут возможность высказываться и вовсе была закрыта.

Сетевая активность исполняющего обязанности губернатора, вероятно, стала проверкой системы «Инцидент-Менеджмент». Программа должна мониторить соцсети, выискивать сообщения о городских проблемах и автоматически направлять их в профильные ведомства.

Первый день ее работы, по информации от собеседников «Фонтанки», привел к тому, что органы госвласти оказались завалены жалобами.