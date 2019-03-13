Грузия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Агентство гражданской авиации Грузии после катастрофы в Эфиопии запретило полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в своем воздушном пространстве.

"С целью обеспечения безопасности граждан агентство гражданской авиации временно ограничило полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Грузии. Решение в силе с 13 марта", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

Запрет будет действовать до тех пор, пока у международных авиационных организаций, органов изучения авиационных происшествий, соответствующих авиационных властей и компании-производителя не появится больше информации и первичных результатов о причинах, вызвавших авиакатастрофу в Эфиопии.

Ведомство также отмечает, что в Грузии нет зарегистрированных самолетов типа Boeing 737 MAX, следовательно, ограничение не сильно повлияет на воздушное сообщение страны. Воздушное пространство для этого типа "Боингов" закрыли Евросоюз, Сербия, Турция и ряд других стран.