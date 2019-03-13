Происшествия
Грузия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX
Агентство гражданской авиации Грузии после катастрофы в Эфиопии запретило полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 в своем воздушном пространстве.
"С целью обеспечения безопасности граждан агентство гражданской авиации временно ограничило полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве Грузии. Решение в силе с 13 марта", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.
Запрет будет действовать до тех пор, пока у международных авиационных организаций, органов изучения авиационных происшествий, соответствующих авиационных властей и компании-производителя не появится больше информации и первичных результатов о причинах, вызвавших авиакатастрофу в Эфиопии.
Ведомство также отмечает, что в Грузии нет зарегистрированных самолетов типа Boeing 737 MAX, следовательно, ограничение не сильно повлияет на воздушное сообщение страны. Воздушное пространство для этого типа "Боингов" закрыли Евросоюз, Сербия, Турция и ряд других стран.
Справка:
Утром 10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая серба и троих россиян. Это вторая катастрофа с самолетами данной модели за пять месяцев: 29 октября 2018 года разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air.