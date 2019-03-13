Участники первого петербургского арктического форума готовы заплатить за мероприятие с президентом 156 тысяч рублей

Организатор петербургского международного форума «Арктика — территория диалога» опубликовал проект программы мероприятия с участием президента России. Об этом стало известно 13 марта. Участие обойдется в сумму до 156 тысяч рублей за пакет «Премиум», включающий присутствие на пленарном заседании вместе с Владимиром Путиным.

Организаторами форума «Арктика — территория диалога» являются правительство России и госфонд «Росконгресс». Статусное событие минимум на три тысячи участников должно пройти 9 – 10 апреля в «Экспофоруме».

Программа разбита на 26 тем, собранных в три подгруппы: «Прибрежные территории», «Устойчивое развитие» и «Открытый океан». Также планируется встреча губернаторов регионов арктической зоны России и отдельный «Форум арктических муниципалитетов».

Чиновникам и бизнесменам предлагается обсудить на заседаниях и круглых столах транспортную доступность регионов Арктики, развитие связи и малой авиации, национальные проекты и поддержку частных инвестиций, медицину и образование, рыбный промысел и агропром, освоение шельфа и перевозки сжиженного газа Северным морским путем.

Темы сформулированы в виде слоганов и содержат в пояснениях риторические вопросы, подчеркивают собеседники «Фонтанки», которые собираются участвовать в форуме. Например: «Северный морской путь – ключ к развитию Российской Арктики», «Ответственная энергетика в Арктике» или «Судостроение: достижения и инновации».

Посетить форум приглашают не только чиновников и бизнесменов, но также всех желающих, хотя и за отдельную плату. Участие обойдется в несколько десятков тысяч рублей минимум, рассказывают собеседники «Фонтанки», запросившие расценки в «Росконгрессе». Самый дорогой пакет «Премиум» стоит 156 тысяч рублей, рассказывают потенциальные участники. Он гарантирует присутствие президента Владимира Путина 8 апреля на пленарном заседании, которое откроется его выступлением. Пакет «Премиум» прошлого форума в 2017 году стоил те же 156 тысяч рублей.

В «Росконгрессе» на письмо «Фонтанки» с вопросами не ответили.

Девять лет назад арктический форум начинался как московское мероприятие, затем правительство решило, что площадками должны становиться «профильные регионы». Местами проведения стали Салехард (2011) и Архангельск (2013 и 2017). В этом году форум тоже планировался в Архангельске, но в середине января его срочно перенесли в Петербург. Причину связывают с неготовностью архангельских властей, потребностями в многомиллиардных затратах из федерального бюджета, а также с желанием «Росконгресса» заработать на большем количестве участников. Глава оргкомитета форума, профильный вице-премьер Юрий Трутнев тогда же объявил, что Смольный достойно принял вызов и к апрелю успеет подготовиться.