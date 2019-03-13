Почти 20 человек спасли после обрушения школы в Нигерии. Десятки остаются под завалами

Спасательная операция в крупном нигерийском порту Лагос, где рухнуло 3-этажное здание местного учебного заведения, продолжается. Экстренные службы отчитались о 19 спасенных. Об этом 13 марта сообщает издание Nigerian Tribune.

Среди спасенных 7 детей и 12 работников школы. Спасатели отмечают, что работа затруднена из-за сложных условий.

Сообщается, что школа занимала не все три этажа здания: на первом этаже располагался магазин, а часть была отдана под жилые помещения.

На месте находится много родителей учеников. Ранее в Сети появилось видео с места трагедии.

Обрушение в городском районе Итафаджи произошло в 10 часов по местному времени (8:00 по московскому). Причины произошедшего до сих пор неизвестны.