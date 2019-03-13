Соседи умершей в коммуналке петербурженки сообщали о странном поведении женщины в органы опеки

Соседи женщины, тело которой обнаружили в коммунальной квартире в центре Петербурга 12 марта, обратили внимание на странное поведение многодетной матери в начале месяца. О трех малышах готов позаботиться их отец.

Как сообщает аппарат уполномоченной по правам ребенка в Петербурге 13 марта, два брата четырех и двух лет и их девятимесячная сестра внешне выглядят неухоженными, у одного из мальчиков выявлены проблемы с развитием. Семья ранее состояла на учете, когда мать и дети еще жили в Калининском районе, однако в ноябре 2018 года «в связи с положительной динамикой» органы опеки следить за ними перестали. Воспитывать малышей петербурженке помогал их отец, после смерти женщины он выразил готовность забрать детей к себе.

Что касается обстоятельств гибели многодетной матери, то следов насилия на ее теле не нашли, причины смерти выявят медики. Как отмечают в аппарате, соседи по коммунальной квартире позвонили в органы опеки еще в начале марта – женщина очень редко выходила из комнаты, дети все время плакали. Попасть в квартиру специалистам удалось не с первого раза, несколько раз их никто не пускал.

Как ранее писала «Фонтанка», у погибшей было еще двое детей — подросткового возраста. Ранее 37-летняя петербурженка была осуждена за неуплату алиментов.