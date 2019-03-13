40-летние лианы на Измайловском погубило соседство с газопроводом. Приговор вынесла прокуратура

Вьющееся растение, которое годами пестовали жители Адмиралтейского района Петербурга, признано угрозой газораспределительной системе. Управляющая компания пыталась выторговать жизнь лианам, но не преуспела и выступила в роли палача вынужденно.

Как сообщили «Фонтанке» в ЖКС № 1 Адмиралтейского района 13 марта, стебли, ползущие по стене дома на Измайловском проспекте, 18, опасно близко подобрались к газопроводу низкого давления. В «ПетербургГазе» трижды указывали, что охранная зона трубы не соблюдается, но растение щадили. В конце января этого года на уведомления легло представление прокуратуры с требованием устранить нарушение.

В Жилкомсервисе признали, что оставлять брандмауэр без зелёного плетения не хотелось. Заступиться за него пытались перед зампрокурора района, но испросить помилования у газовой службы не удалось. Пришлось наказать домоуправа за проволочки и расчистить стену. Теперь, говорят, корни придется разве что пересаживать, но новое место придётся согласовывать, чтобы лозы не оплели другие инженерные системы.

Внимание к случившемуся привлекли жильцы, рассказавшие, как в начале марта коммунальщики без лишних глаз уничтожили плющ. По их словам, его расползание по стене лет сорок не вызывало нареканий, да и с администрацией согласовано было. В Жилкомсервисе поправляют: украшением двора был виноград, а не плющ.