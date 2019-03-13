ФСБ хочет через суд защитить свою репутацию и требует удалить с сайта «Новой» статьи о пытках задержанного после взрыва в Магнитогорске

Федеральная служба безопасности России подала иск о защите деловой репутации к «Новой газете» и корреспонденту Ивану Жилину. Документ принят к рассмотрению 12 марта, сообщает сайт Басманного суда Москвы.

Иск связан с публикациями издания о Хуснидине Зайнабидинове, которого задержали после взрыва в Магнитогорске и якобы пытали. Ведомство требует признать данную информацию «не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию ФСБ», пояснили в «Новой газете».

В исковом заявлении указано, что «допущенные высказывания фактически сводятся к тому, что ФСБ России приписывается применение незаконных методов получения признательных показаний».

«Поэтому содержательно-смысловая направленность высказываний о применении в отношении гражданина пыток, насилия со стороны органа, являющегося элементом механизма защиты прав, свобод и достоинства личности, бесспорно создает у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти», — считают в ведомстве.

Чекисты требуют удалить статьи с сайта «Новой» и опубликовать опровержение. Редакция сейчас знакомится с материалами искового заявления. Предварительное заседание назначено на 21 марта.

В Магнитогорске после гибели 39 человек при взрыве в жилом доме задержали гражданина Кыргызстана Хуснидина Зайнабидинова. По словам его супруги, мужа «положили на живот, на спину положили кирпичи и ударили током». Синяки на лице иностранец объяснил супруге тем, что полицейские пытками требовали у него дать показания против незнакомых ему людей с фото. Его самого якобы заподозрили в причастности к взрыву.