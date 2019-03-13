Несмотря на падение, российский авторынок поднялся на четвертое место в Европе

По итогам февраля 2019 года автомобильный рынок России, несмотря на первое за почти два года падение, смог стать четвертым в европейском рейтинге по продажам автомобилей. В январе Россия занимала пятую строчку.

Как сообщает 13 марта аналитическое агентство «Автостат», лидером европейского первенства остается Германия. За февраль на немецком рынке продали 268 867 автомобилей, и это на 2,7% больше, чем год назад. Второе место сохранила за собой Италия с результатом в 177 825 реализованных машин, несмотря на падение на 2,4%. Третье место заняла Франция, подвинув с этой позиции Великобританию. Продажи машин на французском рынке выросли на 2,1% и составили 172 443 авто.

Если учитывать в рейтинге Россию, то в минувшем месяце она поднялась на четвертую строчку. Февральские продажи легковушек (без учета LCV) на российском рынке, по предварительным оценкам агентства, превысили 120 тысяч машин.

Пятое место на этот раз досталось Испании. Ее результат составил 100 701 проданный автомобиль, оказавшись на 8,8% меньше прошлогоднего. По данным Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательная динамика рынка в стране наблюдается шестой месяц подряд.

Британский же рынок, несмотря на вылет из лидеров, впервые после пяти месяцев падения показал рост на 1,4%. Продажи составили 81 969 машин. Хотя обычно на февраль приходится наименьший объем продаж перед всплеском спроса в марте, связанным с предстоящим вступлением в силу новых акцизов на транспортные средства, отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT).