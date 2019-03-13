Подарки ждут! Чего же боле

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы – было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.

Рады сообщить вам, что победителями стали: Паншина А, Смелов Ю. и Исакова А.

Победители смогут забрать свои подарки в офисе компании в отделе продаж ЖК «Образцовые кварталы», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива».

Поздравляем наших победителей!

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya