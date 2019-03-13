Сербия закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX

Белград прислушался к рекомендациям Европейского агентства авиационной безопасности, которое ранее запретило полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing над всей территорией ЕС.

«Дирекция гражданской авиации Сербии издает срочное авиационное извещение, которым запрещается использование воздушных судов моделей Boeing 737 МАХ 8 и 737 МАХ 9 для взлета и посадки в аэропортах Республики Сербия, а также для полетов в воздушном пространстве страны», – сообщается 13 марта на сайте ведомства.

Ни одна из авиакомпаний республики на Балканском полуострове не использует среднемагистральные самолеты четвертого поколения. Единственный регулярный рейс Boeing 737 MAX осуществлялся компанией FlyDubai по направлению Белград – Дубай.