Происшествия
Сербия закрывает свое воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX
Белград прислушался к рекомендациям Европейского агентства авиационной безопасности, которое ранее запретило полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing над всей территорией ЕС.
«Дирекция гражданской авиации Сербии издает срочное авиационное извещение, которым запрещается использование воздушных судов моделей Boeing 737 МАХ 8 и 737 МАХ 9 для взлета и посадки в аэропортах Республики Сербия, а также для полетов в воздушном пространстве страны», – сообщается 13 марта на сайте ведомства.
Ни одна из авиакомпаний республики на Балканском полуострове не использует среднемагистральные самолеты четвертого поколения. Единственный регулярный рейс Boeing 737 MAX осуществлялся компанией FlyDubai по направлению Белград – Дубай.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.