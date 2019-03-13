Штраф на 7,3 млн за порчу газона на митинге сторонников Навального решили оспорить в Горсуде Петербурга

В Петербурге юристы Александр Передрук и Виктор Воробьев подали апелляционную жалобу на решение Фрунзенского районного суда, который решил оштрафовать Богдана Литвина и Дениса Михайлова за вытоптанные в мае прошлого года газоны на акции сторонников Навального. По их мнению, суд нарушил нормы международного права, рассказал «Фонтанке» Александр Передрук.

«Судом проигнорированы международно-правовые и конституционно-правовые принципы применения мер ответственности», – говорится в апелляционной жалобе. Защита Литвина настаивает, что организаторы не должны отвечать ни за действия отдельных участников акции, ни за действия агентов-провокаторов. «Вместо этого должна существовать индивидуальная ответственность для любого лица, если оно лично совершает правонарушение», – говорится в документе.

Кроме того, защитники пишут, что в суде не было доказано даже и то, что участники митинга повредили газон. «Ни на одной из записей не запечатлено, как участники митинга вытаптывают кустарники и цветники — ровно потому, что они этого не делали», – полагает защита.

«В отсутствие прямых доказательств нанесения митингующими ущерба розам, астильбе, пионам, сирени и кизильнику суд первой инстанции базирует свои выводы также на актах обследования, составленных представителями третьего лица как до, так и после публичного мероприятия», – говорится в тексте аппеляции.

В числе прочего защита настаивает, что суд неверно посчитал размер государственной пошлины. На этих основаниях защитники просят отказать прокуратуре в требованиях к Литвину.

В феврале главу штаба Алексея Навального Дениса Михайлова и активиста «Весны» Богдана Литвина осудили за нарушение благоустройства в центре города. Комитет петербургского правительства насчитал, что молодые люди 5 мая 2018 года натоптали травы на 11 млн рублей, Фрунзенский районный суд снизил эту сумму до 7,3 млн рублей.