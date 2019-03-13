«Лаборатория Касперского» обнаружила серьезную уязвимость в Windows

«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к компьютеру пользователя, сообщила пресс-служба антивирусной компании.

«"Лаборатория Касперского" нашла в Windows ранее неизвестную уязвимость, которая, предположительно, использовалась для проведения целевых атак по крайней мере двумя кибергруппировками — FruityArmor и недавно обнаруженной SandCat», — сообщила пресс-служба компании.

В «Лаборатории» отметили, что уже передали в офис Microsoft сведения об уязвимости.

«Данная уязвимость позволяет злоумышленникам получить доступ к сети или устройству жертвы», — уточнили в компании.