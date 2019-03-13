«Зенит» сделал бесплатным вход на матч «Зенит-2» – «Факел»

Футбольный клуб «Зенит» объявил о бесплатном допуске на матч 27-го тура Футбольной национальной лиги «Зенит-2» – «Факел». Как уточняет пресс-служба сине-бело-голубых, бесплатные билеты можно оформить на tickets fc-zenit.ru.

Матч пройдет 17 марта на МСА «Петровского». Начало в 16:00 по московскому времени. Также игру покажет в прямом эфире сайт 1fnl.ru.

После 26 матчей «Зенит-2» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице. «Факел» идет на 14-й строчке.

В первом круге команды сыграли в Воронеже вничью 2:2.