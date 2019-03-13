Сенаторы одобрили закон, который запрещает оскорблять их в Интернете

Закон, который предусматривает наказание за публикации в Сети, написанные с «явным неуважением к власти», стал на шаг ближе к принятию. Вторую инициативу сенатора Андрея Клишаса о наказаниях за распространение информации в Интернете 13 марта поддержали 142 члена верхней палаты парламента.

Четверо были против, еще пятеро воздержались. Текст закона отправлен президенту.

Госдума приняла закон 7 марта. Согласно утвержденному тексту, штрафовать пользователей будут за информацию, которая «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации». Тех, кто любит высказываться в подобной форме, сенаторы и депутаты разрешили штрафовать. За первую публикацию на 30 – 100 тысяч рублей, за вторую — на 100 – 200 тысяч, все последующие – 200 – 300 тысяч. Также предусмотрен арест сроком до 15 суток. Требовать от владельцев сайтов информацию удалить будет Роскомнадзор.

Сегодня же сенаторы поддержали и другую инициативу Клишаса – закон о фейк-ньюс. Распространение такой информации в Сети также обойдется минимум в 30 тысяч рублей.

Одуматься и не давать свое одобрение законам ранее сенаторов попросили члены Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Но верхняя палата российского парламента к ним не прислушалась.