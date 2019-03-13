Слова о пенсионерах-тунеядцах стоили волгоградскому депутату членства в «Единой России»

Члены Президиума регионального политсовета приняли единогласное решение об исключении Гасана Набиева из рядов партии после его резонансного заявления о том, что маленькие пенсии получают только тунеядцы. Извинения народному избраннику не помогли.

«На внеочередном заседании Волгоградской областной думы произошел инцидент с участием депутата Гасана Набиева. Он неоднозначно высказался в отношении отдельных категорий жителей, тем самым он нарушил этические нормы партии. <...> Члены Президиума регионального политсовета единогласно проголосовали за то, чтобы исключить из партии депутата Гасана Набиева», – сообщается13 марта в решении волгоградского отделения на сайте «Единой России».

В политической силе также отметили, что «люди, которые получают минимальную пенсию по различным причинам, нуждаются в дополнительной поддержке».

Напомним, что 6 марта Набиев на заседании Волгоградской областной думы заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем материальном положении. По его словам, люди с таким уровнем доходов «нормально не работали», но имели возможность «стать нормальным человеком». Чиновник добавил, что, по его подсчетам, те, кто был занят на предприятиях, получают от 16 до 20 тысяч рублей ежемесячно. После резонанса он принес извинения.