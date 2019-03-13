Владелец Группы ЛСР Андрей Молчанов досрочно покидает пост президента НОСТРОЙ

Основатель Группы ЛСР бизнесмен Андрей Молчанов принял решение досрочно сложить с себя полномочия президента Национального объединения строителей. Информация об этом накануне появилась на сайте НОСТРОЙ.

Пост главы объединения предприниматель покидает с 22 апреля 2019 года. Молчанов подтвердил готовность продолжать участвовать в развитии строительного саморегулирования.

На свое место президент НОСТРОЙ рекомендовал кандидатуру вице-президента объединения, директора по строительству кубанской компании «Культбытстрой» Антона Глушкова.

Ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) создана в 2009 году. Сегодня в нее входят 222 саморегулируемых организации и более 89 тысяч компаний, свыше половины всех юридических лиц, работающих на строительном рынке России. Андрей Молчанов возглавил НОСТРОЙ в марте 2016 года.