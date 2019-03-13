На Московском шоссе пробка. Грузовик смял кабину об ехавшую перед ним фуру

Пробка длиной около 6 километров образовалась днём 13 марта на Московском шоссе (автодорога М-10 «Россия») в сторону Петербурга из-за ДТП.

«Перед поворотом на Ям-Ижору грузовик въехал в фуру», – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Кабина грузовика получила сильные повреждения, удар при этом, судя по фотографиям, пришёлся больше на правую сторону. Машины скорой помощи на фотографиях не видно. Информации о состоянии водителя и других участников аварии пока нет ни в группе, ни у отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области.