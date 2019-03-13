«Вектор петербургского отделения останется демократическим». Петербургские эсеры после вступления в партию Малофеева обещают не «праветь»

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина 13 марта прокомментировала предстоящие изменения вектора партии. О возможном объединении эсеров с малыми патриотическими партиями, например «Родиной», накануне написал «Коммерсантъ».

«О политической реформе крупных парламентских партий говорят уже давно. То, что сейчас происходит, – естественный диалектический процесс. Думаю, что в Санкт-Петербурге ситуация не изменится», – заявила «Фонтанке» Шишкина. По её словам, те, кого она знает в петербургской «Родине», – люди приличные. «Поэтому, если мы будем сотрудничать, вектор работы нашего регионального отделения останется прежним. Мы были и остаемся партией социальной справедливости, работающей в демократическом спектре. И мы будем продолжать сотрудничество со всеми демократическими силами на благо нашего города», – заключила политик.

12 марта владелец телекомпании «Царьград», бизнесмен Константин Малофеев вступил в «Справедливую Россию» («СР») и примет участие в ближайшем преобразовании партии, рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников.

По данным собеседников газеты, Малофеев будет выступать как один из главных спонсоров «СР». «21 апреля в «Президент-отеле» у нас пройдет съезд, на котором планируется правка устава. Она поможет упростить объединение с патриотическими партиями. Сергей Миронов, вероятнее всего, останется председателем «Справедливой России», а его заместителем должен стать Константин Малофеев», — процитировала газета одного из членов партии.