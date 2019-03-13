Квартирный пожар в Веселом Поселке ликвидировали. Из многоэтажки вывели троих взрослых и двоих детей

Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажке в Невском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского управления МЧС 13 марта.

По данным ведомства, огонь охватил площадь в 15 квадратных метров в одной из комнат двухкомнатной квартиры на улице Дыбенко. Из горящего помещения вывели пожилого мужчину. Также были эвакуированы его соседи — две женщины и двое детей.

Справиться с огнём удалось к 14:22. Происшествие обошлось без пострадавших. Густой дым из окон 18-го дома по улице Дыбенко заметили около двух часов дня.