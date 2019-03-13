Глава Boeing по телефону пытался убедить Трампа в безопасности разбившейся в Эфиопии модели лайнера

Президент американского производителя авиационной техники Деннис Мюленбург позвонил Дональду Трампу, чтобы обосновать безопасность среднемагистральных самолетов Boeing 737 Max 8 четвертого поколения, от эксплуатации которых стали отказываться по всему миру. Об этом 13 марта сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники.

Мюленбург совершил звонок из штаб-квартиры Boeing в Чикаго, чтобы убедить главу государства, что нет необходимости вводить запрет на использование Boeing 737 Max 8, как это сделали другие страны. Глава Boeing заявил, что «полностью уверен» в своих самолетах. По его словам, в данный момент нет никаких оснований отказываться от эксплуатации лайнеров.

Реакция Дональда Трампа на разговор не известна.

В США самый большой флот Boeing 737 Max 8 у компаний Southwest и American. Ни одна из них пока не готова вносить коррективы в использование самолетов.