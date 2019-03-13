Глава Boeing по телефону пытался убедить Трампа в безопасности разбившейся в Эфиопии модели лайнера
Президент американского производителя авиационной техники Деннис Мюленбург позвонил Дональду Трампу, чтобы обосновать безопасность среднемагистральных самолетов Boeing 737 Max 8 четвертого поколения, от эксплуатации которых стали отказываться по всему миру. Об этом 13 марта сообщает издание The New York Times со ссылкой на свои источники.
Мюленбург совершил звонок из штаб-квартиры Boeing в Чикаго, чтобы убедить главу государства, что нет необходимости вводить запрет на использование Boeing 737 Max 8, как это сделали другие страны. Глава Boeing заявил, что «полностью уверен» в своих самолетах. По его словам, в данный момент нет никаких оснований отказываться от эксплуатации лайнеров.
Реакция Дональда Трампа на разговор не известна.
В США самый большой флот Boeing 737 Max 8 у компаний Southwest и American. Ни одна из них пока не готова вносить коррективы в использование самолетов.
Справка:
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам и другие.