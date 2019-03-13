«Фонтанка» собирает вопросы читателей о ЗСД

Когда выгоднее ехать по ЗСД, а когда по городу? За что могут оштрафовать? Как можно сэкономить? Какова аварийность на трассе, то есть безопаснее ли там, чем на других дорогах? Когда и где появятся новые съезды? Что делать, если уже въехал, но забыл кошелёк? Как погулять по ЗСД пешком? Откуда взялось слово транспондер? Переходят ли трассу уточки? «Фонтанка» решила развеять все возможные неясности, которые остались между петербуржцами и оператором дороги ООО «Магистраль северной столицы» за 10 с лишним лет эксплуатации.

Уважаемые читатели, ваши вопросы о Западном скоростном диаметре присылайте по адресу: mail@spbvoditel.ru, а также задавайте в наших соцсетях. Давайте вместе раскроем тайны первой в России платной внутригородской магистрали скоростного движения.

Пока же несколько цифр для затравки. Общая протяженность ЗСД – 46,6 километра, и больше половины – на искусственных сооружениях. Транспортных развязок – девять. За 2018 год – более 88 миллионов транзакций, то есть поездок.