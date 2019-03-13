Суперджет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за трещины в стекле

Самолёт Сухой Суперджет SSJ100 с регистрационным номером RA-89032, выполнявший рейс "Аэрофлота" SU2124 из Москвы в Салоники, вернулся в Шереметьево 13 марта. По словам источника"Фонтанки" в аэропорту, в воздухе пилоты обнаружили трещину в лобовом стекле самолёта.

По данным трекера Flightradar24, после взлета самолет был отправлен в зону ожидания севернее Москвы для выработки топлива. Самолет приземлился в Шереметьево спустя час после взлета.

Источник "Фонтанки" в аэропорту добавил, что резервный самолет с пассажирами вернувшегося рейса будет отправлен из Шереметьево в 14:35 по московскому времени.

"Фонтанка" запросила комментарий у авиакомпании "Аэрофлот".